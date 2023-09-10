Бородавко рассказал о состоянии Терентьевой после перенесённой операции

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии олимпийской чемпионки в эстафете 2022 года, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой).

Ранее Терентьева сообщила, что пропустит летний чемпионат России в Малиновке, так как недавно перенесла операцию, какую именно, она не уточнила.

«Наталья идёт на поправку, ей сняли швы. Постепенно она приступит к щадящим тренировкам, по крайней мере, будут прогулки с палками. Должно пройти определённое время, чтобы всё зажило, только после этого она начнёт тренироваться более серьёзно. Будем смотреть по состоянию. Она должна восстановиться, затем начать тренироваться, вернуть свои кондиции и только потом думать о соревнованиях. Торопиться не будем», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».