Егор Сорин рассказал, когда Татьяна Сорина будет участвовать в соревнованиях

Старший тренер сборной России Егор Сорин рассказал о состоянии своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Сориной, которая летом второй раз стала мамой и уже приступила к тренировкам.
«Таня вряд ли стартует в Малиновке. Конечно, остаётся теоретическая возможность, что 18 сентября она выйдет на старт классической гонки и проведёт её, как тренировку. Но на мой взгляд, чемпионат России, пусть и летний, не тот старт, который нужно проводить в тренировочном режиме.
Поэтому больше склоняемся к тому, что на соревнования нужно выходить полностью готовым. Таня уже работает, делает интервальные работы, начинает скоростную работу. Но за пару тренировок невозможно подготовиться к высоким скоростям и высокой интенсивности. Ещё и трёх месяцев не прошло с момента родов.
Когда она в прошлый раз возвращалась из декрета, то первую гонку провела через шесть месяцев после родов. Сейчас пока рановато. Мы надеемся, что к старту Кубка России она уже наберёт необходимые кондиции, и в Вершине Тёи мы её увидим в гонках», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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