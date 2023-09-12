Опубликован календарь лыжных марафонов Russialoppet

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Серия марафонов Russialoppet опубликовала расписание стартов на предстоящую зиму.

Новый сезон откроется 20 января в Подмосковье марафоном Николов Перевоз Вело1 и по традиции завершится на Камчатке Авачинским марафоном, который состоится 21 апреля.

20 января – Николов Перевоз Вело-1 (Татищево-Дубна, Московская область, классика + Свободный стиль 40 км)

21 января – Вологда-марафон «Кирики-Улита» (Кирики-Улита, Вологодская область, свободный стиль 17, 34 и 51 км)

27 января – ЭКОПАРК – SKI (Рязань, Рязанская обл., свободный стиль 25 и 50 км)

27 января – Сокольи горы (Самара, свободный стиль 3, 11, 17, 34, 51 км)

4-5 февраля – Лыжный марафон в Токсово (Токсово, Ленинградская область, свободный стиль 10, 34 и 51 км, классика 10 и 34 км)

4 февраля – Воронежский марафон (Воронеж, свободный стиль 3, 5, 10, 30, 50 км)

10 февраля – Николов Перевоз Река (Ратмино, Дубна, Московская область, свободный стиль 10, 25, 50 км)

11 февраля – Московский лыжный марафон (Москва, свободный стиль, 17, 34, 51 км)

17 февраля – Галичское заозерье (Галич, Костромская область, свободный стиль 3, 5, 25, 50 км)

17 февраля – БАМ Ангарский марафон (Ангарск, Иркутская область, свободный стиль 1, 5, 20, 30, 50 км)

18 февраля – Красногорский марафон (Красногорск, Московская область, свободный стиль 1,5 км, 3 км, 12,5 км, 25 км, 50 км)

24 февраля – Европа-Азия (Первоуральск, Свердловская область, свободный стиль 2, 15, 35, 50 км)

24 февраля – Нижегородский марафон (Нижний Новгород, свободный стиль, 30, 50 км)

24 февраля – БАМ Огоньки (Иркутская область, ст. ВСЖД Огоньки, классика 1, 22, 36, 50 км)

25 февраля – Марафон МВТУ (Москва, классика 50 км)

25 февраля – Vladimir Ski Proku, лыжный марафон им. Прокуророва (Владимир, Владимирская область, свободный стиль 1, 5, 10, 20, 30, 50 км)

2 марта – Дёминский марафон, золотая гонка (Рыбинск, Ярославская область, свободный стиль 50 км)

2 марта – Азия-Европа-Азия (Новоуральск, Свердловская область, классика 5, 30, 50 км)

2 марта – Тольяттинский марафон (Тольятти, Самарская область, свободный стиль 25, 50 км)

3 марта – Дёминский лыжный марафон (Рыбинск, Ярославская область, классика 1, 2, 25 км)

8-9 марта – Сахалинский марафон (Южно-Сахалинск, классика 1, 30 км, свободный стиль 1, 5, 30, 50 км)

9 марта – Казанский марафон (Казань, свободный стиль 5, 25, 50 км)

9 марта – KARELIA SKI FEST (Петрозаводск, Карелия, свободный стиль 500 м, 3,10, 25, 50 км)

9 марта – БАМ Ангара (Иркутск, Иркутская область, свободный стиль 17, 34, 51 км)

9-10 марта – Томский марафон (Томск, Томская область, классика 3, 10, 15, 25 км, свободный стиль 3, 15, 25, 50 км)

10 марта – Марафон МГУ (Красногорск, Московская область, свободный стиль 50 км)

10 марта – Уфимский марафон (Уфа, Республика Башкортостан, свободный стиль 5, 10, 30, 50 км)

10 марта – Кижи экстрим (остров Кижи – Петрозаводск, Республика Карелия, свободный стиль 63 км)

16-17 марта – Марафон Шижма (Верхошижемье, Кировская область, классика 30 км, свободный стиль 25, 50 км)

16-17 марта – Марафон Кулаковой (Ижевск, Республика Удмуртия, классика 10, 30 км, свободный стиль 1 км, 12,5 км, 50 км)

16 марта – Кузбасс – SKI (Кемерово, Кемеровская область, свободный стиль 600 метров, 1,5 км, 3 км, 12,5 км, 25 км, 50 км)

23 марта – Лыжный марафон «Настоящий мужик» (город Чусовой, Пермский край, свободный стиль 30, 50 км)

24 марта – Кубок Устьи (Малиновка, Архангельская область, классика 500 метров, 10 км, 25, 50 км)

24 марта – Апатитский марафон (Апатиты, Мурманская область, свободный стиль 5, 10, 30, 50 км)

30-31 марта – Праздник севера (Мурманск, свободный стиль 25, 50 км, классика 25, 50 км)

31 марта – Сияние севера (Ухта, Республика Коми, свободный стиль 30, 50 км)

6 апреля – Поморский марафон (Архангельск, Архангельская область, свободный стиль 25, 50 км)

12-13 апреля – Югорский марафон (Ханты-Мансийск, ХМАО, классика 50 км, свободный стиль 5, 25, 50 км)

20 апреля – Байкальский марафон (Республика Бурятия, село Максимиха, свободный стиль 10, 20, 30, 50 км)

21 апреля – Авачинский марафон (Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, свободный стиль 30, 60 км)