Йоханнес Клебо тренируется в США вместе с Майей Дальквист

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо, до сих пор не подписавший контракт с национальной федерацией лыжных гонок, тренируется вместе с шведской лыжницей Майей Дальквист и американцем Кевином Болджером в штате Юта (США). Спортсмены провели совместные занятия на текущей неделе.
«В основном у меня были индивидуальные занятия. У меня было несколько тренировок с канадцами, и я, вероятно, ещё потренируюсь с Болджером и Дальквист. Готовясь самостоятельно, я могу делать то, что должен. Чувствую, что могу хорошо подготовится самостоятельно. Мой отец рядом, он даёт мне советы. Я часто общаюсь с дедушкой, хотя он и находится в Тронхейме. Всё работает хорошо», — приводит слова Клебо VG.
Напомним, Клебо после сезона-2022/2023 принял решение тренироваться вне сборной Норвегии. Федерация его решение приняла, однако стороны не могут сойтись в условиях контракта на грядущий сезон.
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