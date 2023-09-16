Вероника Степанова снялась с классического спринта на летнем чемпионате России — 2023

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова снялась со спринта в классическом стиле на летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Малиновке. Также на старт спринта не вышла победительница вчерашней индивидуальной гонки на ЧР 17‑летняя Алина Пеклецова.

Отметим, что во вчерашней индивидуальной гонке в Малиновке Степанова финишировала на 27-м месте с четырёхминутным отставанием от Пеклецовой. По ходу гонки Вероника допустила падение.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023, Малиновка. Спринт, классический стиль. Пролог

1. Анастасия Кириллова – 5.04,6.

2. Юлия Ступак – отставание 0,02.

3. Ольга Царёва +0,96.

Стоит отметить, что квалификационный этап не сумели преодолеть опытные Алиса Жамбалова и Анастасия Москаленко.