Вероника Степанова снялась с классического спринта на летнем чемпионате России — 2023

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова снялась со спринта в классическом стиле на летнем чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Малиновке. Также на старт спринта не вышла победительница вчерашней индивидуальной гонки на ЧР 17‑летняя Алина Пеклецова.
Отметим, что во вчерашней индивидуальной гонке в Малиновке Степанова финишировала на 27-м месте с четырёхминутным отставанием от Пеклецовой. По ходу гонки Вероника допустила падение.
Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023, Малиновка. Спринт, классический стиль. Пролог
1. Анастасия Кириллова – 5.04,6.
2. Юлия Ступак – отставание 0,02.
3. Ольга Царёва +0,96.
Стоит отметить, что квалификационный этап не сумели преодолеть опытные Алиса Жамбалова и Анастасия Москаленко.
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