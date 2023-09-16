Фалеева выиграла классический спринт на летнем ЧР-2023, Ступак не смогла выйти в финал

В Малиновке завершилась женская спринтерская гонка в классическом стиле в рамках летнего чемпионата России – 2023 по лыжероллерам. Её победительницей стала Анастасия Фалеева.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Спринт, классический стиль. Женщины. Финальный забег

1. Анастасия Фалеева – 4.55,91.

2. Алёна Баранова – отставание 1,9 секунды.

3. Дарья Непряева +3,02.

4. Мария Истомина +3,58.

5. Елизавета Пантрина +5,14.

6. Анастасия Кириллова +38,64.

Стоит отметить, что участвовавшая в соревнованиях олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак не смогла отобраться в финал. В своём полуфинальном забеге она заняла последнее, шестое место, отстав от будущей чемпионки Фалеевой более чем на 10 секунд. При этом в квалификации Юлия продемонстрировала второй результат.