Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фалеева выиграла классический спринт на летнем ЧР-2023, Ступак не смогла выйти в финал

Фалеева выиграла классический спринт на летнем ЧР-2023, Ступак не смогла выйти в финал
Аудио-версия:
Комментарии

В Малиновке завершилась женская спринтерская гонка в классическом стиле в рамках летнего чемпионата России – 2023 по лыжероллерам. Её победительницей стала Анастасия Фалеева.

Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Спринт, классический стиль. Женщины. Финальный забег

1. Анастасия Фалеева – 4.55,91.
2. Алёна Баранова – отставание 1,9 секунды.
3. Дарья Непряева +3,02.
4. Мария Истомина +3,58.
5. Елизавета Пантрина +5,14.
6. Анастасия Кириллова +38,64.

Стоит отметить, что участвовавшая в соревнованиях олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак не смогла отобраться в финал. В своём полуфинальном забеге она заняла последнее, шестое место, отстав от будущей чемпионки Фалеевой более чем на 10 секунд. При этом в квалификации Юлия продемонстрировала второй результат.

Материалы по теме
«Спортсменов нужно беречь». Летний чемпионат России пройдёт без Большунова и Устюгова
«Спортсменов нужно беречь». Летний чемпионат России пройдёт без Большунова и Устюгова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android