Фалеева выиграла классический спринт на летнем ЧР-2023, Ступак не смогла выйти в финал

В Малиновке завершилась женская спринтерская гонка в классическом стиле в рамках летнего чемпионата России – 2023 по лыжероллерам. Её победительницей стала Анастасия Фалеева.
Лыжероллеры. Чемпионат России – 2023. Спринт, классический стиль. Женщины. Финальный забег
1. Анастасия Фалеева – 4.55,91.
2. Алёна Баранова – отставание 1,9 секунды.
3. Дарья Непряева +3,02.
4. Мария Истомина +3,58.
5. Елизавета Пантрина +5,14.
6. Анастасия Кириллова +38,64.
Стоит отметить, что участвовавшая в соревнованиях олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Юлия Ступак не смогла отобраться в финал. В своём полуфинальном забеге она заняла последнее, шестое место, отстав от будущей чемпионки Фалеевой более чем на 10 секунд. При этом в квалификации Юлия продемонстрировала второй результат.
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