Андрея Кузнецова лишили золота ЧР-2023 в спринте. Результаты гонки пересмотрены

Жюри соревнований пересмотрело результаты мужского спринта классическим стилем на летнем чемпионате России – 2023, который проходит в Малиновке.
Результаты опротестовала команда Татарстана, она посчитала, что изначальный победитель гонки Андрей Кузнецов намеренно сместился в сторону Сергея Ардашева (серебряный призёр) на последнем подъёме, чем создал для соперника преграду. Судейская комиссия протест одобрила, вследствие чего Ардашев поднялся на первое место, а Кузнецов опустился на последнее место финального забега.
Таким образом, результаты мужского спринта таковы:
1. Сергей Ардашев.
2. Иван Безматерных.
3. Савелий Коростелёв.
4. Андрей Парфёнов.
5. Фёдор Назаров.
6. Андрей Кузнецов.
Стоит отметить, что Кузнецов после данного решения не пришёл на церемонию награждения топ-6.
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