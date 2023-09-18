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Ступак, Кулешова и Степанова не вышли на старт гонки на 15 км на ЧР по лыжероллерам

Олимпийские чемпионки 2022 года в эстафете Юлия Ступак и Вероника Степанова, а также бронзовый призёр Игр 2018 года Анастасия Кулешова не вышли на гонку 15 км классическим стилем с раздельным стартом на летнем чемпионате России по лыжероллерам — 2023, который проходит в Малиновке.

Степанова не вышла на старт после падения, спортсменка получила травму левой ноги.

В гонке принимают участие такие лыжницы, как Анастасия Фалеева, Алёна Баранова, Елизавета Пантрина, Мария Истомина.

16 сентября на чемпионате России состоялся финальный забег в спринте классическим стилем, где победу одержала Фалеева. Ступак не смогла отобраться в финал в этой дисциплине.

Соревнования в Малиновке проходят с 15 по 19 сентября. Сегодня, 17 сентября, также состоится гонка классическим стилем с дистанцией 20 км у мужчин.