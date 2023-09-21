Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Тронхейме представили талисман ЧМ по лыжным гонкам 2025 года

В Тронхейме представили талисман ЧМ по лыжным гонкам 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы чемпионата мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия) устроили праздник на городской площади, во время которого людям был представлен талисман будущего чемпионата. Им стала птица-снеговик с ярким оперением, вдохновлённая 6500 детскими рисунками, которые участвовали в конкурсе для выбора образа талисмана. Победительницей конкурса стала 16-летняя Надя из Фрёйи.

«У нас есть отличный талисман, который вызовет много интереса и радости у детей и молодёжи. Красочные крылья также напомнят нам о том, насколько важна экологичность для катания на лыжах», — цитирует Langrenn организаторов турнира.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года. Организаторы ожидают, что турнир посетят более 300 000 зрителей. А талисману соревнований теперь нужно выбрать имя, оргкомитет уже запускает соответствующий конкурс.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android