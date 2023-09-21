В Тронхейме представили талисман ЧМ по лыжным гонкам 2025 года

Организаторы чемпионата мира по лыжным гонкам 2025 года в Тронхейме (Норвегия) устроили праздник на городской площади, во время которого людям был представлен талисман будущего чемпионата. Им стала птица-снеговик с ярким оперением, вдохновлённая 6500 детскими рисунками, которые участвовали в конкурсе для выбора образа талисмана. Победительницей конкурса стала 16-летняя Надя из Фрёйи.
«У нас есть отличный талисман, который вызовет много интереса и радости у детей и молодёжи. Красочные крылья также напомнят нам о том, насколько важна экологичность для катания на лыжах», — цитирует Langrenn организаторов турнира.
Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдёт в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года. Организаторы ожидают, что турнир посетят более 300 000 зрителей. А талисману соревнований теперь нужно выбрать имя, оргкомитет уже запускает соответствующий конкурс.
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