Видео: Наталья и Александр Терентьевы провели свадебную церемонию

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) и двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, лыжник Александр Терентьев провели свадебную церемонию. Видео с торжественного мероприятия поделился журналист Андрей Романов в своих социальных сетях.

Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.

Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня, а брак они заключили 23 августа.

Наталья и Александр, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не смогли выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ в новом сезоне, на данный момент точно неизвестно.