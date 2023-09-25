Вяльбе: не уверена, что Большунов готов ехать на Олимпиаду с белой тряпкой

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вряд ли согласится выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом, поскольку его родители живут под артиллерийскими обстрелами.

«У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилёты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и ещё какие-то медали. Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась.

Я смогу найти слова, которые Саша поймёт. Слова «давить» и «убеждать» — абсолютно разные вещи. Это не указание. Но для любого человека я найду доступные слова», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости».