«Как в убогий рэп вслушиваться». Уткин — о резких комментариях Вяльбе к событиям в спорте

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая ранее в свойственной ей манере прокомментировала все наиболее интересные события последнего времени – от трансгендеров до живущей за границей Елены Исинбаевой.
«Елена Вяльбе, конечно, феноменально глупа. И вот пытаешься это примирить с тем, что она главная в стране по лыжам, и с лыжами она определенно разобралась.
А мирить нечего. Она как бабка с малиновым вареньем. Офигенное варенье. И чай заваривает. И стол накрыт, и прям из блюдца пить хочется, хотя кому это щас в голову придет — но как начнет бабушку нести — и про инопланетян, и про мироустройство, я вас уверяю — у нее еще и есть понимание про двигатель внутреннего сгорания, чего и как там горит.
И ведь слушать начнешь. И даже не выберешь время возразить. А если выберешь время — так и проблем не оберешься. А просто слушать Вяльбе не надо. Варенья наварила, чаю налила — остальное как в убогий рэп вслушиваться. Фон.
Пожилая дама. В потном виде бегала с палками. Это еще спасибо, что при этом не стреляла. Ну, в этом вопросе эксперт. Но не тема ж к чаю», — написал Уткин в своем телеграм-канале.
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