Йоханнес Клебо примет участие в кроссовом забеге после сбора в США

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо выступит в кроссовом забеге в гору «Бротестен», который состоится 28 сентября, сообщает Langrenn.

Ранее Клебо вернулся со сборов, которые проходили в штате Юта (США). Норвежский лыжник уже зарегистрировался на предстоящие соревнования. В прошлом году Клебо пропустил «Бротестен» из-за травмы колена. В 2021 году лыжник выступал в забеге и занял третье место. Помимо Клебо, участие в «Бротестене» примет норвежский лыжник Дидрик Тёнсет.

Напомним, ранее адвокат Клебо сообщил, что Йоханнес не подпишет контракт с лыжной национальной командой на грядущий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.