«Этот день навсегда останется в сердце». Терентьевы показали фото со свадебной церемонии

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) и двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, лыжник Александр Терентьев опубликовали в социальных сетях фото со своей свадебной церемонии.
«Этот день навсегда останется в нашем сердце», — подписали фото Терентьевы.
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Фото: из личного архива Натальи Непряевой
Напомним, о романтических отношениях двух ведущих лыжников сборной России стало известно в октябре 2022 года. И Непряева, и Терентьев уже продолжительное время тренируются в группе Юрия Бородавко.
Предположительно, помолвка спортсменов состоялась в начале июня, а брак они заключили 23 августа.
Наталья и Александр, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не смогли выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Вернётся ли сборная России на КМ в новом сезоне, на данный момент точно неизвестно.
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