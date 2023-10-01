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Наталья Терентьева опубликовала снимки с нежной фотосессии

Наталья Терентьева опубликовала снимки с нежной фотосессии
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) опубликовала в социальных сетях снимки с новой фотосессии. На ней лыжница предстала в нежном образе, созданном преимущественно в белом цвете.

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Фото: из личного архива Натальи Непряевой

Напомним, 24 сентября у Терентьевой и её новоиспечённого супруга, двукратного бронзового призёра Олимпиады-2022 Александра Терентьева состоялась свадебная церемония. Брак же они заключили 23 августа.

Непряева, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не смогли выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее стало известно, что следующий сезон КМ также пройдёт без россиян.

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