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Рёте — о словах Клебо: ко мне хорошо относились в сборной Норвегии. Это прекрасное место

Рёте — о словах Клебо: ко мне хорошо относились в сборной Норвегии. Это прекрасное место
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Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Шур Рёте прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Клебо, который ранее заявил о плохом отношении к спортсменам и персоналу в национальной команде. Рёте отметил, что считает сборную отличным местом и всегда чувствовал себя хорошо в команде.

«Лично я не могу сказать ничего, кроме того, что ко мне очень хорошо относились с моего первого появления в сборной в 2012 году. Думаю, дела идут очень хорошо и Норвежская лыжная ассоциация — это прекрасное место для работы», — приводит слова Рёте NRK.

Напомним, ранее адвокат Клебо сообщил, что Йоханнес не подпишет контракт с лыжной национальной командой на грядущий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.

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