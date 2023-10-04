Иверсен: в сборной Норвегии не всё гладко. Я попадал в несколько неприятных ситуаций

31-летний норвежский лыжник, четырёхкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, ранее исключённый из состава сборной Норвегии, прокомментировал слова соотечественника Йоханнеса Клебо о плохой атмосфере в национальной команде.

«Я согласен с Клебо, я понимаю его. С Дидриком Тёнсетом и Синдре Скаром поступили ужасно. Они были исключены из команды, но заранее им об этом не сообщили. Даже этот пример доказывает, что всё не так гладко. Я лично попадал в несколько неприятных ситуаций. Но в целом я не могу сказать, что норвежская сборная — это плохое место», — приводит слова Иверсена NRK.

Напомним, ранее адвокат Клебо сообщил, что Йоханнес не подпишет контракт с лыжной национальной командой на грядущий сезон. Позже лыжник раскритиковал Норвежскую лыжную ассоциацию.