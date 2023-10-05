«Хэй, детка». Юлия Ступак опубликовала эффектное фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях свежее фото.

Фото: из личного архива Юлии Ступак

«Хэй, детка», — подписала фото Ступак.

На пост Ступак отреагировала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева). Она оставила в комментариях эмодзи «солнце» и «смайлик с глазами-звёздами».

28-летняя Ступак готовилась к прошедшему сезону в группе Юрия Бородавко. Она вынужденно перешла к нему от покинувшего сборную России немецкого специалиста Маркуса Крамера. Сейчас он тренирует сильнейшую группу сборной Италии. Юлия пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023. В это межсезонье Ступак стала членом тренировочной группы Егора Сорина.