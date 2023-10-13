Новую скульптуру лыжника в Кунгуре прозвали «женихом» нововоронежской Алёнки

Скульптура лыжника, появившаяся у лыжной базы в Кунгуре (Пермский край), стала предметом бурного обсуждения в соцсетях.

Автор памятника местный кузнец Антон Киряков рассказал, что за прототип брал себя. Однако горожане успели окрестить новый памятник женихом Алёнки, скульптуру которой установили в Нововоронеже в 2020 году. Тогда образ, задуманный в качестве героини русских сказок, сравнили с персонажем фильма ужасов и превратили в мем.

Фото: РИА Новости

«В ночное время суток как-то я остался с ним наедине, хотел посмотреть, как он в ночи смотрится. И почему-то я на него смотрю и прямо вижу – Платон. Железный Платон. Стальной парень со стальным характером. Кого я хотел увидеть, того я и изобразил. Про какие-то недоработки я знаю, принимаю критику.

Фото: Ринат Салимов, vk.com/salim_photo

Алёнку эту я тоже видел. В принципе, сама Алёнка сделана же неплохо, не считая лица. Думаю, мастер специально её такой сделал. Да, она пучеглазая, ну и что? Меня не обижают сравнения. Обсуждает кто обычно? Бездельники, тунеядцы, неудачники. Я хочу и дальше работать в таком направлении, делать такие скульптуры», — приводит слова Кирякова «Подъём».