Норвежский горнолыжник завершил карьеру из-за скандала после съёмок в шведской рекламе

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен решил завершить профессиональную карьеру. Это решение горнолыжник принял на фоне конфликта с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Ранее Лукас был уведомлён о штрафе за рекламную кампанию, которую он провёл со шведским брендом одежды. Сейчас ему 23 года.

«Я сдаюсь! Впервые как минимум за полгода после принятия этого решения я счастлив. Впервые за много лет чувствую себя свободным. Любой, кто со мной знаком, знает, что свобода — один из моих величайших источников успеха и радости.

Теперь я буду наблюдать просто со стороны за тем, чего смогут достичь мои товарищи по команде. И делать это буду с удовольствием.

Решение я принял, наверно, три-четыре недели назад. Но ещё весной я понял, что надежды на то, что я смогу реализовать свои мечты и цели, всё тают и тают. Я ухожу не в знак протеста или из мстительности, а потому, что хочу делать только то, что приносит мне счастье», — приводит слова Бротена TV2.