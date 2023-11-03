Бротен — о прыжках с трамплина: мы сделаем их более экстремальными и интересными

Спортивный директор сборной Норвегии по прыжкам на лыжах с трамплина Клас Бреде Бротен анонсировал изменения в этом виде спорта, которые призваны увеличить популярность прыжков.
Ранее Бротен, рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле и представитель Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Рекс Белл встретились в Италии для обсуждения нововведений.
«Мы пытаемся понять, что такое прыжки в принципе. Это зрелищный и экстремальный вид спорта. Мы хотим развивать этот вид спорта дальше. Мы должны сделать его ещё более экстремальным и интересным», — цитирует Бротена Dagbladet.
Как стало известно, в планах изменение размеров трамплинов для увеличения дальности прыжков, привлечение участников из новых стран и увеличение числа соревнований.
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