Кандидатами на проведение Игр ФИС — 2028 стали две бывшие столицы зимних ОИ

На проведение первых в истории Игр ФИС подано две заявки, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Кандидатами на организацию соревнований в 2028 году стали Санкт-Мориц и Энгадин (Швейцария), а также Лиллехаммер и Хафьель (Норвегия).

Игры ФИС будут проводиться в течение 16 дней в те сезоны, когда нет Олимпийских игр и чемпионатов мира. В их рамках состоятся соревнования по шести олимпийским дисциплинам (лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье, горные лыжи, фристайл и фриски, сноуборд), а также по неолимпийским, таким как телемарк, спид-скиинг и фрирайд, и паралимпийским. Итоговая программа будет формироваться на основе индивидуальных заявок кандидатов на проведение турнира.

Хозяин Игр ФИС — 2028 будет определён на конгрессе организации 4 июня 2024 года.

Добавим, что Санкт-Мориц принимал зимние Олимпийские игры в 1928 и 1948 годах, а Лиллехаммер — в 1994-м.