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Тренер Сорин рассказал об основных задачах своей жены Татьяны после возвращения в сборную

Тренер Сорин рассказал об основных задачах своей жены Татьяны после возвращения в сборную
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о возвращении в команду своей жены, олимпийской чемпионки Татьяны Сориной.

«Продолжительное отстранение России от международных стартов? Татьяна точно на это не рассчитывала.

Не стала ли в связи с этим ниже её мотивация? Если бы Татьяна не пропустила сезон, уйдя в декрет, мотивация пострадала бы точно. В этом случае она просто не отдохнула бы после Олимпиады, трёх подряд операций и длительного восстановления после них. Поэтому мы и решили сделать перерыв. Сейчас в плане мотивации никаких проблем нет. Основная задача — наработать прежние кондиции, а это абсолютно реально сделать, бегая в России.

Если бы Таня не получала от тренировок удовольствия, она бы точно никуда не поехала. Даже ради меня. Да и ради денег не стала бы этого делать. Я ведь прекрасно вижу: если спортсмен теряет страсть к спорту, он по-любому найдёт множество причин, чтобы не тренироваться. Все, кто продолжает бегать, влюблены в спорт, не могут без него», — приводит слова Сорина RT.

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