Немка Хенниг выиграла разделку на открытии сезона в Муонио, лучшая из норвежек стала 6-й

В Муонио (Финляндия) в рамках открытия международного лыжного сезона-2023/2024 прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Катарина Хенниг. Второй стала ещё одна представительница Германии — Лаура Гиммлер, тройку призёров замкнула итальянка Катерина Ганц.

Лыжные гонки. Открытие сезона в Муонио. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Женщины

1. Катарина Хенниг (Германия) – 28.48,9.

2. Лаура Гиммлер (Германия) – отставание 41,3 секунды.

3. Катерина Ганц (Италия) +42,4.

4. София Хенрикссон (Швеция) +45,6.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +47,7.

6. Анна Свендсен (Норвегия) +48,5.

7. Эмма Мёрк (Норвегия) +1.08,2.

8. Ингрид Гульбрандсен (Норвегия) +1.11,9.