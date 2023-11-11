Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Немка Хенниг выиграла разделку на открытии сезона в Муонио, лучшая из норвежек стала 6-й

Немка Хенниг выиграла разделку на открытии сезона в Муонио, лучшая из норвежек стала 6-й
Аудио-версия:
Комментарии

В Муонио (Финляндия) в рамках открытия международного лыжного сезона-2023/2024 прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Катарина Хенниг. Второй стала ещё одна представительница Германии — Лаура Гиммлер, тройку призёров замкнула итальянка Катерина Ганц.

Лыжные гонки. Открытие сезона в Муонио. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Женщины

1. Катарина Хенниг (Германия) – 28.48,9.
2. Лаура Гиммлер (Германия) – отставание 41,3 секунды.
3. Катерина Ганц (Италия) +42,4.
4. София Хенрикссон (Швеция) +45,6.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +47,7.
6. Анна Свендсен (Норвегия) +48,5.
7. Эмма Мёрк (Норвегия) +1.08,2.
8. Ингрид Гульбрандсен (Норвегия) +1.11,9.

Материалы по теме
«Везде у них русские виноваты. Да хватит уже!» Эмоциональное интервью с отцом Большунова
Эксклюзив
«Везде у них русские виноваты. Да хватит уже!» Эмоциональное интервью с отцом Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android