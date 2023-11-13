Сергей Устюгов — об 11-м месте в Ханты-Мансийске: меня это не обидело

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов занял 11-е место в масс-старте на Открытом чемпионате ХМАО-Югры по лыжным гонкам и прокомментировал свой результат.

«Ну, в целом, все, наверное, довольны, я тоже доволен. Тяжко. В один момент понял, что что-то даже страшно стало, голова закружилась, земля из-под ног пошла. Я отдышался, потом попробовал ещё несколько раз срабатываться, но тяжко. Для первой работы нормально. Если сказать, что обидело, нет, меня не обидело такое место, меня это пугает (улыбается)», — сказал Устюгов в интервью телеграм-каналу «Дмитрий Пришвицын|Lizzerin».

Победу в масс-старте одержал Андрей Мельниченко. Вторым к финишу пришёл Рифат Сафиуллин, замкнул тройку по итогам гонки Ян Вахрамеев.

Открытый чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам

Мужчины, масс-старт, 13 ноября

1. Андрей Мельниченко — 32.08,32.

2. Рифат Сафиуллин + 07,54.

3. Ян Вахрамеев + 08,49.

4. Павел Вернигора + 09,14.

5. Илья Мулин + 12,03.

11. Сергей Устюгов + 31,19.