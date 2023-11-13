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Участниц сборной Норвегии по лыжному двоеборью довели до слёз во время планового осмотра

Участниц сборной Норвегии по лыжному двоеборью довели до слёз во время планового осмотра
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Стали известны подробности скандала, случившегося в стане сборной Норвегии по лыжному двоеборью этой осенью. Во время проведения планового телесного осмотра участницы женской сборной Норвегии входили в 3D-сканер в одном нижнем белье. Факт того, что в комнате для проведения осмотра находился проверяющий-мужчина, спортсменки сочли отвратительным и неприятным.

«Они вернулись к нам в слезах», — рассказал NRK спортивный директор сборной Норвегии Ивар Стуан.

В знак поддержки мужская сборная Норвегии решила бойкотировать осмотр. «Именно из-за того, что пришлось пережить дамам, мы хотели их поддержать. Было бы совершенно неправильно с нашей стороны просто прийти и тут же провести проверку», — добавил восьмикратный чемпион мира по двоеборью Ярл Магнус Рибер.

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