Нортуг: для гонки, полной звёзд, Бейтостолен начинает выглядеть немного скудным

Двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира (2009/2010 и 2012/2013) по лыжным гонкам Петтер Нортуг прокомментировал ожидающееся отсутствие ряда ведущих норвежских лыжников на открытии сезона в Бейтостолене, которое пройдёт с 17 по 19 ноября.

«Для гонки, полной звёзд, Бейтостолен начинает выглядеть немного скудным», — в шутку прокомментировал Петтер Нортуг ситуацию в эфире норвежского телеканала TV 2.

Напомним, ряду лыжников сборной Норвегии пришлось отказаться от участия в предстоящих стартах в Бейтостолене. Последними к пропускающим открытие из-за болезни или травмы присоединились норвежские лыжницы Хелене Марие Фоссесхолм и Ингвильд Флугстад Эстберг.