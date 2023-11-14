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Стали известны призовые, которые получат лыжники в гонках Кубка и чемпионата России

Стали известны суммы призовых, которые получат лыжники за высокие места в гонках чемпионата России, Кубка страны и «Спартакиады сильнейших» в сезоне-2023/2024, сообщает телеграм-канал «Лыжная классика».

Призовые в гонках Кубка России:

1-е место — 100 тыс. рублей.

2-е место — 80 тыс. рублей.

3-е место — 60 тыс. рублей.

4-е место — 40 тыс. рублей.

5-е место — 20 тыс. рублей.

6-е место — 10 тыс. рублей.

Призовые в гонках чемпионата России и «Спартакиады сильнейших»:

1-е место — 150 тыс. рублей.

2-е место — 120 тыс. рублей.

3-е место — 90 тыс. рублей.

4-е место — 60 тыс. рублей.

5-е место — 40 тыс. рублей.

6-е место — 30 тыс. рублей.

7-е место — 25 тыс. рублей.

8-е место — 20 тыс. рублей.

9-е место — 15 тыс. рублей.

10-е место — 10 тыс. рублей.

Напомним, Кубок России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 начнётся 23 ноября. «Спартакиада сильнейших» пройдёт в Тюмени с 10 по 18 февраля 2024 года, а чемпионат России — 2024 пройдёт с 16 марта по 14 апреля.