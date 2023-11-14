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Чемпионат ХМАО: Мельниченко выиграл 10 км классикой с преимуществом в полторы минуты

Чемпионат ХМАО: Мельниченко выиграл 10 км классикой с преимуществом в полторы минуты
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Андрей Мельниченко занял первое место в гонке на 10 км классическим стилем на Открытом чемпионате ХМАО-Югры по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. Результат спортсмена составил 28.52,13.

На втором месте с отставанием 1.34,7 от лидера гонку завершил Владислав Тукачев. Третье место у Яна Вахрамеева, он отстал от Мельниченко на 1.40,1.

Открытый чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам
Мужчины, 10 км, классический стиль, 14 ноября

1. Андрей Мельниченко — 28.52,13.
2. Владислав Тукачев +1.34,7.
3. Ян Вахрамеев +1.40,1.
4. Рифат Сафиуллин +1.41,81.
5. Данил Мокиенко +1.53,12.
6. Павел Вернигора +1.56,21.

Напомним, 13 ноября в гонке свободным стилем на 15 км Алексей Мельниченко также одержал победу. Ян Вахрамеев стал бронзовым призёром в обоих заездах.

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