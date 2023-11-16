Дарья Непряева: мы с Коростелёвым последние, кто слушал на юниорском ЧМ гимн России

Российская лыжница Дарья Непряева высказалась о своём отношении к отстранению российских спортсменов от международных стартов

«Наталья сказала, что успела завоевать медали и, наверное, обиднее тем, кто ещё не успел? Мне кажется, у меня была бы обида сильная, если бы я вышла на взрослый уровень, когда я реально бы боролась за медали и была бы конкурентоспособна среди самых сильных атлетов. Я считаю, что мне нужно ещё тренироваться и тренироваться. Конечно, хочется попробовать силы на международной арене, кому не хочется… Но я смотрю реально на вещи, стремлюсь к этому уровню и думаю, что всё будет хорошо.

Выступать без флага и гимна? Нет, я бы не согласилась. Мы с Савелием Коростелёвым были последние, кто слушал на юниорском чемпионате мира гимн России. Когда я стояла на пьедестале на первом месте и поднимался флаг страны, звучал гимн, это была такая гордость, я чуть не расплакалась от эмоций. С детства меня так воспитывал папа, он привил любовь к Родине.

Я в этом вопросе поддерживаю своего руководителя Елену Валерьевну Вяльбе, потому что она очень мудрая женщина и у неё стоит только учиться и учиться. И я поддерживаю свою сестру, потому что мы одна семья, у нас одно воспитание, я полностью солидарна с ней.

Верю ли я, что мы сможем поехать на зимние Олимпийские игры? Да, конечно. У меня очень большие амбиции, уже хочется испытать это всё. В целом тренируешься ради Олимпийских игр», — приводит слова Дарьи Непряевой «РИА Новости Спорт».