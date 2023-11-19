Терезе Йохауг высказалась о потенциальном возвращении в лыжные гонки

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, звёздная норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о возможности возвращения в гонки.

«Что на самом деле означают мои слова о том, что это возможно? Ха-ха… Пол [Гуннар Миккельспласс] — мой бывший тренер. Наверное, бывший. Мы регулярно общаемся, но больше о сторонних вещах, не о тренировках. Я понимаю, что ходят слухи.

Мне не нужно принимать решение прямо сейчас. Но я должна признаться, что было бы заманчиво сейчас надеть гоночный номер. Хотя это не закончилось бы хорошо», — приводит слова Йохауг издание Dagbladet.

Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру в сезоне-2021/2022, при этом отметив, что она может выступить на чемпионате мира 2025 года, который состоится в норвежском Тронхейме.