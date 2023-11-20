Йоханнес Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира — 2023/2024

Стал известен состав мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира – 2023/2024, который пройдёт с 24 по 26 ноября в Руке (Финляндия).

В него попал пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо. Это примечательно, в частности, потому что всё межсезонье Норвежская федерация не могла согласовать с Клебо контракт из-за личных спонсорских соглашений лыжника. Также пару недель назад Йоханнес заразился коронавирусом, из-за чего пропустил традиционный старт сезона в Бейтостолене.

Лыжные гонки. Состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира. Мужчины

Харальд Эстберг Амундсен

Эмиль Иверсен

Ансгар Эвенсен

Шур Рёте

Ивер Тильдхейм Андерсен

Пол Голберг

Матс Вильям Енссен

Йоханнес Клебо

Эвен Нортуг

Дидрик Тёнсет

Симен Хегстад Крюгер

Эрик Вальнес

Мартин Лёвстрём Нюэнгет

Ховард Солос Тёугбёль.

Отметим, что в программу соревнований первого этапа КМ вошли классические спринты, разделки и коньковые масс-старты.