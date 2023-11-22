Тренер Сорин: Татьяна пропустит первые первые две гонки свободным стилем Кубка России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о травме своей жены, олимпийской чемпионки Татьяны Сориной.

«Обратная сторона медали». Увы профессиональный спорт требует пристального внимания к своему здоровью и особенно к опорно-двигательному аппарату. Любая экстремальная нагрузка (соревнования) проведённая через боль приводит к серьёзным последствиям. Увы, Татьяна Сорина, это испытала в очередной раз на себе и вынуждена будет пропустить первые две гонки свободным стилем кубка России. Надеемся на наш медицинский штаб и в воскресенье сможет выйти на старт классической разделки», — заявил Егор в собственном телеграм-канале.

Первый этап Кубка России начнётся уже завтра, 23 ноября, мужскими и женскими гонками в свободном стиле на вершине Тёи.