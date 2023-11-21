Чемпионка России по лыжным гонкам Гущина: мне нет дела до решения CAS о дисквалификации

Призёр чемпионата мира 2013 года, чемпионка мира среди молодёжи, чемпионка России по лыжным гонкам Мария Гущина отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать её на 12 месяцев по делу о допинге.

«Мне нет дела до решения о дисквалификации. Решили так, что теперь», — приводит слова Гущиной «Матч ТВ».

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что Гущина, которая обвинялась в манипуляциях с кровью и её компонентами, была дисквалифицирована на год с даты вынесения решения CAS, а именно с 27 октября текущего года. В прошлом году Российское антидопинговое агентство вынесло лыжнице предупреждение.

Напомним, российские лыжники не допускаются на международные соревнования из-за ситуации на Украине.