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Наталья Терентьева: поставлю лыжи на полку, как только пойму, что выхолощена

Наталья Терентьева: поставлю лыжи на полку, как только пойму, что выхолощена
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022, российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) рассказала, когда будет готова завершить карьеру.

«Я не хочу бегать, когда организм уже отказывается выдавать результат, а ты всё что-то пытаешься впустую. Нет. Как только я пойму, что всё, уже выхолощена и во мне нет тех ресурсов, которые нужны для результата, поставлю лыжи на полку, отдам сестре гоночные пары», — сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».

В октябре сообщалось, что Терентьева полностью восстановилась после болезни и приступила к тренировкам после проведения операции под общим наркозом.

Непряева, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не смогла выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

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