Мальцев: даже Вяльбе мне в своё время «вставляла» за мою счастливую шапку

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал о своей счастливой шапке, которую надел на гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен стал вторым в этой гонке, победу одержал Александр Большунов.

«Большунов про шапочку сказал? На самом деле да. Этой шапке уже очень много лет. Даже Елена Валерьевна Вяльбе мне в своё время «вставляла» за эту шапку. Она не той фирмы, что должна быть, плюс на ней был герб Нижегородской области. Потом пришлось этот герб снять, повесил нашивку «Лукойла» — под трубой всё остальное было уже не видно. Мне она очень нравится. Это действительно моя счастливая шапка. Психологически эта шапка мне на самом деле помогла», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.