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Норвежец Вальнес одержал победу в классическом спринте на этапе Кубка мира, Клебо — третий

Норвежский лыжник Эрик Вальнес стал победителем финального забега классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.37,96.

Второе место занял французский спортсмен Ришар Жув, отставший от лидера на 0,83 секунды. Третьим стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. Первый этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, финал. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,97.

2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,83 секунды.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,40.

5. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +8,45.

6. Матс Вильям Енссен (Норвегия) +11,75.