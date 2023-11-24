Петтер Нортуг: Эрик Вальнес — лучший спринтер в мире

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал результаты мужского классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия). Победителем финального забега стал норвежец Эрик Вальнес.

«Похоже, что Эрик Вальнес был запрограммирован на победу в этой гонке и очень этого хотел. Я бы сказал, что он лучший спринтер в мире на данный момент», — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. Первый этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, финал. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,97.

2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,83 секунды.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70.