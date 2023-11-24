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Видеообзор победы Эрика Вальнеса в спринте на этапе Кубка мира в Руке

Олимпийский чемпион в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес выиграл финальный забег классического спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

Результат спортсмена составил 2.37,96. Вторым в этой гонке стал представитель Франции Ришар Жув. Тройку призёров замкнул норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира сезона-2023/2024. 1-й этап. Рука, Финляндия.

Классический спринт, финал. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2.37,97.

2. Ришар Жув (Франция) — отставание 0,83 секунды.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,70.