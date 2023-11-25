«Тренироваться пока не может». Бородавко высказался о самочувствии Натальи Терентьевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил готовность подопечной – олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой).

Напомним, перед стартом сезона, в сентябре, Терентьева сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом. После этого она не выступала на соревнованиях.

«У Наташи самочувствие нормальное, но пока тренироваться не может. Пока непонятно, на каком старте ожидать её», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Терентьева, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не получила право выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. FIS продлила своё решение и на грядущий сезон.