Фрида Карлссон вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Шведская лыжница Фрида Карлссон вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира после классической гонки с раздельным стартом на 10 км в рамках первого этапа соревнований в Руке (Финляндия). Как и накануне в спринте, в первой дистанционной гонке Карлссон заняла третье место.
Победительница спринта Эмма Рибом опустилась на вторую позицию, на третье место поднялась американка Рози Бреннен, ставшая второй в разделке после шведки Эббы Андерссон.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 183.
2. Эмма Рибом (Швеция) — 164.
3. Рози Бреннен (США) – 164.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 153.
5. Линн Сван (Швеция) — 146.
6. Катарина Хенниг (Германия) – 143.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 140.
8. Джессика Диггинс (США) – 132.
9. Надине Фендрих (Швейцария) — 110
10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 108.
11. Эбба Андерссон (Швеция) – 100.