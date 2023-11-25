Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фрида Карлссон вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Фрида Карлссон вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская лыжница Фрида Карлссон вышла в лидеры общего зачёта Кубка мира после классической гонки с раздельным стартом на 10 км в рамках первого этапа соревнований в Руке (Финляндия). Как и накануне в спринте, в первой дистанционной гонке Карлссон заняла третье место.

Победительница спринта Эмма Рибом опустилась на вторую позицию, на третье место поднялась американка Рози Бреннен, ставшая второй в разделке после шведки Эббы Андерссон.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 183.
2. Эмма Рибом (Швеция) — 164.
3. Рози Бреннен (США) – 164.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) — 153.
5. Линн Сван (Швеция) — 146.
6. Катарина Хенниг (Германия) – 143.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 140.
8. Джессика Диггинс (США) – 132.
9. Надине Фендрих (Швейцария) — 110
10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 108.
11. Эбба Андерссон (Швеция) – 100.

Материалы по теме
Клебо вам уже надоел? Вот 10 крутых лыжников, за которыми стоит следить на Кубке мира
Клебо вам уже надоел? Вот 10 крутых лыжников, за которыми стоит следить на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android