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Александр Большунов одержал уже третью победу подряд на старте сезона-2023/2024

Александр Большунов одержал уже третью победу подряд на старте сезона-2023/2024
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов продолжает доминировать на старте сезона – 2023/2024. Он одержал уже третью подряд победу на Кубке России.

Напомним, в Вершине Тёи (республика Хакасия) стартовал первый этап Кубка России по лыжным гонкам. В его рамках Большунов стал победителем гонки на 15 км раздельным стартом в свободном стиле, выиграл коньковый спринт, а сегодня, 26 ноября финишировал первым в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле.

Лыжные гонки. Кубок России — 2023/2024, 1-й этап, Вершина Тёи
Гонка с раздельным стартом, классический стиль. Мужчины

Александр Большунов — 37.29,4.
Савелий Коростелёв — отставание 6,3 секунды.
Сергей Ардашев + 21,3.

Нельзя не отметить, что ещё в начале ноября многолетний тренер Большунова Юрий Бородавко заявлял, что Александр пока полностью не восстановился после серьёзной травмы спины, которую получил на предсезонном сборе в августе. Из-за повреждения Большунов не мог тренироваться в полном объёме.

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