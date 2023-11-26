Бородавко заявил, что травма не помешает Большунову выступить на втором этапе Кубка России

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что травма не помешает трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову выступить на втором этапе Кубка России в Тюмени.

«Саша ежедневно занимается профилактическими мероприятиями по поводу этой травмы, всё идет своим чередом. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать на соревнованиях, бегать без ущерба. Если были бы какие-то даже малейшие намеки на возврат боли, то мы бы сразу прекратили все гонки и тренировки и лечились. Но нынешнее положение дел говорит о том, что всё делается правильно, всё идет своим чередом, нужно время, чтобы травма полностью залечилась. Планируем, что Саша поедет на второй этап Кубка в Тюмень.

Этап прошел на хорошем уровне, нам повезло с погодой, был хороший мягкий снег. Это только начало сезона, первый этап, поэтому никто не делает никаких выводов. Свою работу будем оценивать по главным стартам – Спартакиаде и чемпионату России», – приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Напомним, лидер сборной России в августе получил травму спины на тренировочном сборе в Раубичах (Беларусь).

Этап Кубка России в Тюмени пройдёт с 1 по 3 декабря.