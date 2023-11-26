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Бородавко заявил, что травма не помешает Большунову выступить на втором этапе Кубка России

Бородавко заявил, что травма не помешает Большунову выступить на втором этапе Кубка России
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что травма не помешает трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову выступить на втором этапе Кубка России в Тюмени.

«Саша ежедневно занимается профилактическими мероприятиями по поводу этой травмы, всё идет своим чередом. Пока организм позволяет выполнять нагрузку, бегать на соревнованиях, бегать без ущерба. Если были бы какие-то даже малейшие намеки на возврат боли, то мы бы сразу прекратили все гонки и тренировки и лечились. Но нынешнее положение дел говорит о том, что всё делается правильно, всё идет своим чередом, нужно время, чтобы травма полностью залечилась. Планируем, что Саша поедет на второй этап Кубка в Тюмень.

Этап прошел на хорошем уровне, нам повезло с погодой, был хороший мягкий снег. Это только начало сезона, первый этап, поэтому никто не делает никаких выводов. Свою работу будем оценивать по главным стартам – Спартакиаде и чемпионату России», – приводит слова Бородавко «РИА Новости».

Напомним, лидер сборной России в августе получил травму спины на тренировочном сборе в Раубичах (Беларусь).

Этап Кубка России в Тюмени пройдёт с 1 по 3 декабря.

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