Кулешова — о серебре в гонке на 10 км: только начинаю разбегаться и чувствовать себя

Бронзовый призёр Олимпиады и чемпионата мира в эстафете российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) прокомментировала завоевание серебра в гонке с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках первого этапа Кубка России, который прошёл в Вершине Тёи (республика Хакасия).

«Ощущения хорошие. Пока просто первые старты в сезоне, только начинаю разбегаться и чувствовать себя и свой организм. Всё равно главные старты сезона впереди. Начала бежать и отдалась моменту, погоде, слушала подсказки тренеров. В целом нормальный результат», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России сезона-2023/2024. Первый этап. Вершина Тёи

10 км, классический стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 29.17,6.

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +28,0.

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +33,4.