Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ийво Нисканен не выступит на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре

Ийво Нисканен не выступит на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре
Аудио-версия:
Комментарии

Финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен сообщил, что пропустит второй этап Кубка мира, который пройдёт в Елливаре (Швеция).

«Этап в Елливаре не так важен. Лучше пропустить полторы недели, чтобы показать лучшую форму в Тронхейме и на «Тур де Ски». Нужно правильно подготовиться, прежде чем выходить на эти соревнования.

В разделке в Эстерсунде я немного расслаблялся на подъёмах. Мне всегда сложно выдерживать нагрузку, когда нет давления. И последние два-три круга казалось, что его нет. Но это была хорошая гонка свободным стилем, хорошие ощущения», — приводит слова спортсмена издание Iltalehti.

Напомним, ранее по состоянию здоровья от участия в этапе в Елливаре отказался пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо провалился в разделке. С лучшим лыжником мира этой зимой что-то не так
Йоханнес Клебо провалился в разделке. С лучшим лыжником мира этой зимой что-то не так
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android