Ийво Нисканен не выступит на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Елливаре

Финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен сообщил, что пропустит второй этап Кубка мира, который пройдёт в Елливаре (Швеция).

«Этап в Елливаре не так важен. Лучше пропустить полторы недели, чтобы показать лучшую форму в Тронхейме и на «Тур де Ски». Нужно правильно подготовиться, прежде чем выходить на эти соревнования.

В разделке в Эстерсунде я немного расслаблялся на подъёмах. Мне всегда сложно выдерживать нагрузку, когда нет давления. И последние два-три круга казалось, что его нет. Но это была хорошая гонка свободным стилем, хорошие ощущения», — приводит слова спортсмена издание Iltalehti.

Напомним, ранее по состоянию здоровья от участия в этапе в Елливаре отказался пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо.