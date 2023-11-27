Холунд: Карлссон и Андерссон повели себя как неопытные спортсменки в масс-старте

Четырёхкратный чемпион мира, норвежский экс-лыжник Ханс Кристер Холунд прокомментировал выступление шведских лыжниц Эббы Андерссон и Фриды Карлссон в масс-старте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Руке (Финляндия).

Андерссон и Карлссон лидировали на протяжении большей части дистанции, однако заняли лишь пятое и шестое места соответственно. Победительницей гонки стала шведка Моа Илар.

«Было забавно наблюдать, как аутсайдеры держались вместе и победили самым неожиданным образом. Это была интересная гонка. Думаю, что Эбба и Фрида совершили общую ошибку, поэтому ситуация сложилась не в их пользу. Они бежали вместе и бежали хорошо, но потом показалось, что они просто застряли на длинном подъёме. Они повели себя как неопытные спортсменки. Но это добавило интереса к гонке. Было приятно видеть, что Лотта Венг их обошла», — приводит слова Холунда VG со ссылкой на Viaplay.