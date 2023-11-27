Хальфварссон: у Норвегии старые лыжники. Но это не значит, что они не могут быстро бегать

Шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал свои слова о норвежских лыжниках, сказанные перед стартом сезона.

Напомним, Хальфварссон заявил, что у Норвегии старая команда и скоро в лыжных гонках произойдут перемены. Слова шведа вызвали недовольство со стороны норвежских спортсменов.

«Я не говорил ничего плохого о норвежцах, разве что отметил, что у них старая команда. Пройдут годы, и они сочтут гонки утомительными. Их карьера не будет длиться вечно. Придут молодые спортсмены, и тогда мы посмотрим, кто из Швеции или Норвегии станет фаворитом.

Нельзя отрицать, что у Норвегии старые лыжники. В этом со мной не поспоришь, но это не значит, что они не могут быстро бегать. Просто команда у них старая, загляните в их паспорта. Но я не удивлён, что они показывают высокие скорости. Однако через 10 лет они уже не будут так быстры», — приводит слова Хальфварссона SVT.