Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Коростелёв приблизился к Большунову

В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, в рамках которого прошли две дистанционные гонки (коньковая и классическая разделка). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным рейтингом. Его лидером является трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который выиграл обе гонки. Интересно, что на втором месте закрепился 19-летний Савелий Коростелёв (он занял третье и второе место в Хакасии).

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Дистанционный зачёт после первого этапа

1. Александр Большунов – 100 очков.

2. Савелий Коростелёв – 91.

3. Артём Мальцев – 77.

4. Илья Порошкин – 68.

5. Андрей Мельниченко – 61.

6. Илья Семиков – 59.

6. Сергей Ардашев – 59.

8. Денис Спицов – 54.

9. Антон Тимашов – 52.

10. Андрей Ларьков – 44.