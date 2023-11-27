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Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Коростелёв приблизился к Большунову

Дистанционный зачёт Кубка России по лыжным гонкам: Коростелёв приблизился к Большунову
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В Вершине Тёи (республика Хакасия) завершился первый этап Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам, в рамках которого прошли две дистанционные гонки (коньковая и классическая разделка). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным рейтингом. Его лидером является трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который выиграл обе гонки. Интересно, что на втором месте закрепился 19-летний Савелий Коростелёв (он занял третье и второе место в Хакасии).

Лыжные гонки. Кубок России. Мужчины. Дистанционный зачёт после первого этапа

1. Александр Большунов – 100 очков.
2. Савелий Коростелёв – 91.
3. Артём Мальцев – 77.
4. Илья Порошкин – 68.
5. Андрей Мельниченко – 61.
6. Илья Семиков – 59.
6. Сергей Ардашев – 59.
8. Денис Спицов – 54.
9. Антон Тимашов – 52.
10. Андрей Ларьков – 44.

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