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Бородавко: травма Большунова была и остаётся серьёзной, она требует длительного лечения

Бородавко: травма Большунова была и остаётся серьёзной, она требует длительного лечения
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о травме спины российского лыжника Александра Большунова.

«Травма была и остаётся очень серьёзной. Она требует очень длительного лечения. Это не простуда, когда неделю можно отлежаться, а потом без проблем всё наверстать. Такие великие спортсмены как Бьорн Дели и Вегард Ульванг из-за таких же травм заканчивали с большим спортом. С Сашей мы договорились идти пошагово.

У нас есть два прекрасных специалиста: мануальный терапевт Сергей Чечиль и массажист Игорь Иванусенко. Они очень плотно занимаются не только с Большуновым, но и с Лёшей Червоткиным — очень плотно. После каждой тренировки и тейпирование, и специальная гимнастика разработана, которую спортсмены делали и продолжают делать. Мы ведём постоянный контроль здоровья, по МРТ смотрели, как идёт заживление. В данном случае главный принцип – не навредить, прежде всего тренировкам.

Это благодаря им Большунов может соревноваться. Перед тем, как приступить к лечению, нужно чётко представлять, что лечить и как лечить, выработать методику лечения. А затем неукоснительно это выполнять. Это огромная ответственность для специалистов, ведь они работают со спортсменами высочайшего уровня. Тут ошибок быть не может. Чечиль и Иванусенко по несколько часов в день посвящают ребятам, каждый день», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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