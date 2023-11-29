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«Острую фазу пережили, но проблемы остались». Тренер сборной — о последствиях отстранения

«Острую фазу пережили, но проблемы остались». Тренер сборной — о последствиях отстранения
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о последствиях отстранения от международных соревнований для лыжников национальной команды.

«Острую фазу прошлогоднего отстранения мы пережили, но проблемы остались. Жизнь заставляет двигаться дальше. Но выше головы не прыгнешь. Психология спортсменов хоть и заточена на победу, но уровень лидеров, на мой взгляд, несколько опускается. Если говорить конкретно про Большунова и Терентьеву, то раньше разница на 15 и 10 км соответственно между ними и соперниками была значительной. Сейчас этого преимущества нет. Всё идёт в борьбе и серьёзной конкуренции. Речь ведь не про одного соперника. Средний уровень всей сборной России подравнялся, а лидеры недалеко ушли», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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